ФСБ затримала трьох кримських татар, що прямували з Криму до України
11:44, 23 січня 2015Суспільство
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Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявляє, що ФСБ Росії затримала трьох кримськотатарських активістів, які прямували з Криму на материкову частину України.
REUTERS
Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.
«Упродовж декількох годин на КПП «Армянськ» окупаційною владою утримуються члени Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджіт Сулейманов, Ескендер Барієв і активіст кримсько-татарського національного руху, політв'язень часів СРСР Сінавер Кадиров, які прямували з Криму на материкову частину України», - написав Чубаров.
Читайте такожЗ початку анексії Крим покинули 10 тисяч татар За його словами, «з кожним із затриманих окремо проводять годинні «бесіди» представники ФСБ. Відомо, що в числі звинувачень фігурує й неприйняття Сулеймановим, Барієвим і Кадировим громадянства Росії».
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