ФСБ затримала трьох кримських татар, що прямували з Криму до України

Про це Чубаров написав на своїй сторінці в Facebook.

«Упродовж декількох годин на КПП «Армянськ» окупаційною владою утримуються члени Меджлісу кримськотатарського народу Абмеджіт Сулейманов, Ескендер Барієв і активіст кримсько-татарського національного руху, політв'язень часів СРСР Сінавер Кадиров, які прямували з Криму на материкову частину України», - написав Чубаров.

Читайте такожЗ початку анексії Крим покинули 10 тисяч татар За його словами, «з кожним із затриманих окремо проводять годинні «бесіди» представники ФСБ. Відомо, що в числі звинувачень фігурує й неприйняття Сулеймановим, Барієвим і Кадировим громадянства Росії».