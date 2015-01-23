Яценюк доручив посилити патрулювання вулиць

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури.

"Сил і засобів потрібно задіяти максимально, тому прошу прийняти наступне рішення: в межах країни подвоїти кількість патрулів... Тому ми залучаємо увесь наш силовий блок", - сказав Яценюк.

Читайте такожЧерез загрозу терактів патрулі правоохоронців будуть збільшені вдвічі по всій країніЗа його словами, після введення відповідних заходів у Харкові та Києві криміногенна ситуація, а також ситуація з терористичною загрозою суттєво зменшилася.