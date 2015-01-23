Яценюк доручив посилити патрулювання вулиць
12:51, 23 січня 2015Суспільство
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України посилити патрулювання вулиць і забезпечити безпеку громадян.
Прем'єр доручив забезпечити безпеку громадян / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об’єктів інфраструктури.
"Сил і засобів потрібно задіяти максимально, тому прошу прийняти наступне рішення: в межах країни подвоїти кількість патрулів... Тому ми залучаємо увесь наш силовий блок", - сказав Яценюк.
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