В Одеській області активісти блокують фури з російськими номерами

Активісти зняли з вантажівок номерні знаки, через що вони не можуть продовжити рух.

В Одеській області активісти блокують рух фур з російськими автомобільними номерами, вимагаючи відпустити українських моряків, затриманих 25 листопада в Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН у громадській організації «Автомайдан Одеса», таким чином, ряд патріотичних організацій Одеси напередодні почали безстрокову акцію «Знайди російську фуру - обміняй на наших моряків».

Наразі зупинено чотири фури в передмісті Одеси, неподалік від поліцейського поста.

Як уточнили УНІАН в організації, з вантажівок зняли номерні знаки, через що вони не можуть продовжити рух.

В даній акції також бере участь, зокрема, організація «Самооборона Майдану Одеси». При цьому в організації назвали те, що відбувається, флешмобом «Ша, вже ніхто нікуди не їде!».

«У патріотичних організаціях та рухах Одеси відбувається флешмоб «Ша, вже ніхто нікуди не їде!». Флешмоб передбачає абсолютно добровільну зупинку вантажівок з російськими номерами, добровільну здачу номерів активістам і тривалий відпочинок. Аж поки не вирішиться питання з нашими полоненими моряками», - заявили в організації.

Активісти закликають всіх патріотів долучитися до «заходів з зупинки» фур російської реєстрації.

Читайте такожЗ Одеси у відкрите море вийшли всі бойові кораблі

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в Керченській протоці кораблі РФ обстріляли і захопили українські катери «Бердянськ», «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

За даними української сторони, на захоплених суднах перебувало 23 моряки, шістьох з них поранено. Російська сторона заявляє про затримання 24 українців.

За інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, так званий «суд» у Сімферополі сьогодні, 27 листопада, обиратиме запобіжний захід захопленим у полон українським морякам.