У центрі Харкова встановили новорічну ялинку
16:13, 04 грудня 2018Суспільство
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Загальна висота каркасу, прикрашеного штучною хвоєю, склала більше 40 метрів.
Загальна висота символу Нового року склала понад 40 метрів / скріншот відеозапису Velton, newsroom.kh.ua
У центрі Харкова на площі Свободи встановили новорічну ялинку, яку почали монтувати ще 13 листопада.
Про це повідомляє Newsroom. Сьогодні робітники поставили верхній конус конструкції і зірку.
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Загальна висота символу Нового року склала понад 40 метрів. Спочатку на площі встановили металевий каркас, а потім накрили його штучною хвоєю з прикрасами та гірляндами. Крім ялинки, на площі Свободи вже встановили частину кіосків для святкової ярмарки, льодовий каток і огорожі.
Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.
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