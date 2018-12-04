У центрі Харкова встановили новорічну ялинку

Загальна висота каркасу, прикрашеного штучною хвоєю, склала більше 40 метрів.

У центрі Харкова на площі Свободи встановили новорічну ялинку, яку почали монтувати ще 13 листопада.

Про це повідомляє Newsroom. Сьогодні робітники поставили верхній конус конструкції і зірку.

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Загальна висота символу Нового року склала понад 40 метрів. Спочатку на площі встановили металевий каркас, а потім накрили його штучною хвоєю з прикрасами та гірляндами. Крім ялинки, на площі Свободи вже встановили частину кіосків для святкової ярмарки, льодовий каток і огорожі.

Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.