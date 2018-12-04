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У центрі Харкова встановили новорічну ялинку

16:13, 04 грудня 2018
Суспільство
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Загальна висота символу Нового року склала понад 40 метрів / скріншот відеозапису Velton, newsroom.kh.ua

Про це повідомляє Newsroom. Сьогодні робітники поставили верхній конус конструкції і зірку.

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Загальна висота символу Нового року склала понад 40 метрів. Спочатку на площі встановили металевий каркас, а потім накрили його штучною хвоєю з прикрасами та гірляндами. Крім ялинки, на площі Свободи вже встановили частину кіосків для святкової ярмарки, льодовий каток і огорожі.

Раніше повідомлялося, що в Мюнхені встановили найдорожчу різдвяну ялинку в Європі.

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Теги: #ялинка#Харків