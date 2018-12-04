"Коли весілля?": відома телеведуча показала, як проводить час з українським віце-прем'єром (фото)

Олена-Крістіна Лебідь і Павло Розенко показали, як весело проводять час в "Музеї фотоілюзій".

Ведуча програми "Аферисти в мережах" на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь, яка зустрічається з віце-прем'єром України Павлом Розенком, показала одне з побачень.

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На своїй сторінці в Instagram телезірка опублікувала кілька фото, які зроблені в Музеї фотоілюзій.

"Хочу поділитися фотками зі вчорашнього походу в "Музей фотоілюзій". Дві години креативу і екшна! І крепатурки! Раджу взяти на місці фотографа: прекрасну Анжеліку. Обнімашки в комплект не йдуть, були в пориві", - написала Олена-Крістіна.

Коментатори обсипали пару компліментами: "Коли весілля?", "Чудова пара", "Які ви класні, завжди на позитиві. Любові вам. Будьте щасливі", "Оу, це так мило", "По-моєму з кожним фото ваша пара: ви і Павло стаєте щасливішими".

Як повідомляв УНІАН, Розенко схуд заради нової коханої на 30 кг. Чиновник з'явився на невластивому для його посади світському заході, щоб підтримати кохану. Журналістам він зізнався, що розлучився і представив свою нову пасію. А закохані познайомилися в соцмережі. Олена-Крістіна каже, що просто не змогла встояти перед харизмою віце-прем'єра.