"Не бійтеся писати героям": батько полонених моряків закликав українців до підтримки заручників Путіна (відео)

З рідними моряків зустрілися президент, омбудсмен і посол США.

Півсотні адвокатів з анексованого Криму і Росії готові захищати полонених українських моряків в Москві. Тим часом родичів полонених прийняв президент Петро Порошенко.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, стримані потиски рук з батьками і міцні обійми з заплаканими мамами і дружинами - сім'ї 13 полонених моряків побували в Адміністрації президента. Порошенко запевнив їх, що на компроміси з Росією в питанні моряків Україна не піде. "Не вашим неправедним судом судити наших хлопців. Вони за статусом Женевської конвенції військовополонені і не підсудні жодному кремлівському суду. Тому що там немає ні правди, ні справедливості, ні закону", - заявив глава держави.

Батько полонених моряків Василя Сороки подарував президенту військово-морський прапор України, який його син вивіз, виходячи з вже окупованого Криму в 2014 році. "Я думаю, з цим прапором ми його будемо зустрічати", - сказав Віктор Сорока. Українська прокуратура готова оголосити про підозру більш ніж десяти російським військовим, які в нейтральних водах захопили і поранили українців. Генпрокурор Юрій Луценко каже, що відео з нападу слідчі вивчили і встановили всіх причетних. "Керівництво Російської Федерації не хоче йти на будь-які розмови про звільнення незаконно затриманих в міжнародних водах, на обмін, який ми готові провести. Дуже сподіваємося на українську солідарність і міжнародну солідарність", - заявив керівник ГПУ.

Розмова з уповноваженим з прав людини Людмилою Денісовою проходив за закритими дверима. Вже після нього рідні полонених розповіли, що незважаючи на пильну світову увагу до долі їхніх дітей, від нестачі інформації про стан здоров'я та умов перебування полонених – їм не легше. Тому закликають усіх писати хлопцям листи в "Матросскую тишину" і "Лефортово". "Пишіть всім. Вони є героями, не бійтеся писати, не тільки про зайчиків і сонечок, пишіть, що це слава України і слава героям! Вони чекають. Якщо вони не отримають це персонально, воно дійде тюремною поштою", - просить батько полоненого моряка Віктор Сорока.

З офісу українського омбудсмена рідні полонених моряків поїхали на зустріч з консулом США. У середу у них ще запланована зустріч з патріархом Філаретом. На ній рідні будуть просити, щоб звільнення наших бранців вимагали не тільки політики з різних країн, але і світове духовенство.