7 грудня о 13-00 в УНІАН відбудеться круглий стіл щодо мовних квот на телебаченні

13 жовтня 2018 року на законодавчому рівні в дію вступили мовні квоти для телевізійників. Впроваджуючи такий крок, держава прагнула збільшити кількість української мови і контенту в ефірі та власного ТВ виробництва. Тому з 13 жовтня, згідно із законом, 75% ефіру у два проміжки часу – 07:00-18:00 та 18:00-22:00 – щотижня зобов’язані бути українською.

Для того, щоб зрозуміти, чи працює закон на виконання поставленої мети, чи задоволені законотворці та регулятори першими результатами, чи дотримуються телеканали квот і у якому обсязі, ТОВ «Телекритика» ініціює проведення круглого столу.

Учасники круглого столу:

Вікторія Сюмар, Голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики;

Ольга Герасим’юк, перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи 1+1 медіа;

Євген Нищук, міністр культури України; Тетяна Попова, експерт ГО «Інформаційна Безпека»;

Оксана Большакова, директор Центру адвокації та лобіювання Незалежної Асоціації Телерадіомовників (НАМ) (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал) .

Вхід тільки за умови попередньої акредитації за телефоном (067) 332 53 25.

https://press.unian.ua/event/10000794-kruglyy-stol-pro-yazykovye-kvoty-na-televidenii.html