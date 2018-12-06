Українці масово кидають "євробляхи" у Словаччині (відео)

З 25 листопада в Україні посилили закон на ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Катастрофа назріває у словацькому селі Вубля, що неподалік кордону з Україною. З часу запровадження в Україні нових правил розмитнення тут просто неба покинуто більше сотні вживаних автівок з іноземною реєстрацією.

Маленьке гірське село, де мешкає 800 людей, виявилось не готовим до такої навали непотребу від українських євробляхерів, передає 5 канал.

Хата Александерса Чіпатса на околиці села Вубля, що неподалік словацько-українського кордону. Александерс показує на автівки, які невідомі кинули на території його домоволодіння. Їх нарахував близько півсотні. Чоловік припускає – це машини українських заробітчан, за які, згідно з новими правилами розмитнення, повинні були на митниці внести заставу.

Читайте також«Євробляхарі» через новий закон перекрили кордон з Польщею і підпалили шини (фото, відео)

Дружина Александерса українка Світлана не така оптимістична. Не відкидає, що за таку кількість автівок на їхньому подвір'ї їх можуть оштрафувати.

"Екологічна служба Словацької республіки не дозволить на такій несанкціонованій незаконній стоянці тримати довго машини. Це такі нулі, нулі, нулі, що я навіть боюся про це думати. Я справді не сплю, я справді переживаю, не хочеться порушувати ніяких законів", - розповіла вона.

Не знає, як зарадити ситуації з несанкціонованою стоянкою і староста села. Така ситуація застала місцеву владу зненацька. З ночі на 25 листопада тут почали масово залишати автомобілі.

"Ідете після обіду по селу і нема жодного, а ранком там уже стоять запарковані авто. І ви навіть не знаєте, звідки вони взялися і хто їх туди вночі пригнав. Це одна з проблем. Інша в тому, що ці автомобілі часто розбирають на запчастини. Тобто частини автомобіля зникають, а сам кузов у нас в селі залишається валятися як лом чи сміття", – бідкається Надєжда Сіркова.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі і посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності законом вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі. Однак особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.