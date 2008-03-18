У Криму ціна бензину А-95 перевищила 6 грн.

У Криму ціна на бензин марки А-95 перевищила позначку 6 грн. за літр.

Як передає кореспондент УНІАН, ряд великих паливних компаній Криму на цьому тижні встановили на своїх автозаправках ціну на літр бензину А-95 у розмірі 6 грн. і вище (максимальна ціна на сьогодні - 6,25-6,3 грн.).

Кримські нафтотрейдери зазначають, що 6 грн. за літр А-95 - не межа. За прогнозами, до кінця березня ціна літра бензину становитиме 6,30 грн. (за песимістичними прогнозами – досягне 7 грн.).

Збільшення вартості бензину на АЗС кримські нафтотрейдери пояснюють підвищенням оптових закупівельних цін на нафтопродукти.

«Лисичанський нафтопереробний завод і Кременчуцький нафтопереробний завод відпускають нам бензин за ціною 5,65-5,70 грн. Це без урахування подачі вагонів, без зберігання, без урахування поставок автотранспортом на заправки», - зазначив у розмові з кореспондентом УНІАН віце-президент корпорації «ТЕС» Сергій БЕЙМ.

За словами С.БЕЙМА, ціна 6 грн. – «це напівзахід». «Максимум - тиждень ми витримаємо на якихось середніх запасах», - додав він. «Якщо заводи не знизять ціну, а вони, швидше за все, не знизять, тому що вони все-таки орієнтуються на світові ціни на нафту, то й ми вимушені будемо на рівні 6,20-6,30 поставити ціни», - заявив С.БЕЙМ.

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний фахівець 1-го відділу досліджень і розслідувань територіального відділення Антимонопольного комітету України в Криму Ірина ЄФІМОВА, ряд операторів поінформували комітет про підвищення цін, пояснивши це тим, що "закупівельна ціна в постачальників зросла, збільшилися транспортні витрати, нестабільна ситуація на світовому ринку". "Барель росте, постачальники, в свою чергу, піднімають ціни й, відповідно, вимушені піднімати ціни й наші оператори", - сказала головний фахівець.

На запитання, чи обгрунтоване підняття цін на бензин у Криму, І.ЄФІМОВА відповіла: «Можна сказати, що так». При цьому вона особливо підкреслила, що територіальне відділення Антимонопольного комітету України в Криму продовжує стежити за ситуацією, зараз проводиться перевірка ряду паливних фірм.

За даними консалтингової компанії Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, м. Київ), із 7 до 14 березня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 4,1-4,3% (у середньому на 4,2%).

На сьогоднішній день у декількох регіонах України ціна бензину досягла позначки 6 грн. літр., зокрема в Дніпропетровську й Сумах.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в ситуації із зростанням цін на бензин повинні розібратися Антимонопольний комітет і Генеральна прокуратура.

Вона підкреслювала, що в Україні приватизовані всі нафтопереробні заводи, АЗС також знаходяться в приватних руках. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила жаль, що до сьогоднішнього дня не призначено нового керівника Антимонопольного комітету, «який би міг розібратися з монопольними явищами на цьому ринку».

Довідка УНІАН. На сьогодні два (Херсонський і Одеський) із шести українських нафтопереробних заводів перебувають на реконструкції. Одеський НПЗ має намір у квітні відновити переробку сировини.

Ринок нафтопродуктів України становить 3 млрд. дол. у роздрібних цінах на рік. На рік Україна споживає близько 16 млн. тонн нафтопродуктів, із них по 5 млн. тонн бензину й дизпалива і 6 млн. тонн мазуту. За даними Мінпаливенерго, імпортні нафтопродукти в загальному обсязі споживання становлять 30-35%. Третина з них ввозиться з Росії, а інші постачаються нафтопереробними підприємствами Білорусі, Литви, Болгарії та ін.