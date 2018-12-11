Інвентаризація в Почаївській лаврі проводиться за списками 1967 року - ЗМІ

Перевірка триває вже понад тиждень.

Інвентаризація об'єктів культурної спадщини на території Почаївської лаври проводиться за списком, складеним 1967 року.

Про це заявив Ігор Деревінський - заступник директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, голова комісії, яка проводить перевірку в Лаврі. Про це пише LB.ua.

За його словами, комісія перевіряє наявність і стан культурних цінностей, встановлених ще в 1967 році.

"Здійснюється перевірка стану використання майна, переданого в безоплатне користування релігійній організації згідно з договором між Держбудом і організацією. Жодних висновків за результатами перевірки комісія поки що не ухвалювала", - зазначив він, уточнивши, що комісія працює понад тиждень.

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«У цьому списку йдеться про картини, оскільки це був радянський період, атеїстичний. Писати про ікони було заборонено. Є розбіжності з приводу трактування певного біблійного епізоду з назвою в списку культурних цінностей, який ми маємо. На цей момент робота триває», - пояснює Деревінський.

У той самий час він не може підтвердити, що з того часу на території Лаври не проводилася перевірка.

Деревінський також зазначив, що комісія Міністерства культури проводить перевірку стану використання шести споруд і близько 60 об'єктів культурної спадщини на території Почаївської лаври.

За словами заступника директора заповідника, деякі ікони в списку неможливо розпізнати, оскільки є тільки їхня назва.

Він також додав, що інвентаризація майна в Почаївській лаврі вимагає часу ще й тому, що частину майна було подаровано Лаврі за ці роки, частину - придбано.