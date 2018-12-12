"Добре, що скоро обвалиться": з'явилися свіжі фото Кримського моста

Окупанти хваляться будівництвом Кримського мосту.

Побудований окупантами Кримський міст блогер з анексованого півострова назвав "пасткою".

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Фотографії споруди окупантів опубліковані на сторінці блогера "RoksolanaToday&Крим" в Twitter.

"Як я розумію, це взагалі проект не мосту, а паркану, частоколу з малесенькими хвірткою. Пастка. Добре, що скоро обвалиться. Погано, що протоку нам забруднить", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія почала будувати Керченський міст у квітні 2015 року, 15 травня 2018-го відбулося відкриття автодорожньої частини споруди, яка з'єднала російський Краснодарський край з Кримом.