"Добре, що скоро обвалиться": з'явилися свіжі фото Кримського моста
17:45, 12 грудня 2018Суспільство
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Окупанти хваляться будівництвом Кримського мосту.
Побудований окупантами Кримський міст блогер з анексованого півострова назвав "пасткою".
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Фотографії споруди окупантів опубліковані на сторінці блогера "RoksolanaToday&Крим" в Twitter.
"Як я розумію, це взагалі проект не мосту, а паркану, частоколу з малесенькими хвірткою. Пастка. Добре, що скоро обвалиться. Погано, що протоку нам забруднить", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія почала будувати Керченський міст у квітні 2015 року, 15 травня 2018-го відбулося відкриття автодорожньої частини споруди, яка з'єднала російський Краснодарський край з Кримом.
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