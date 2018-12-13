У Харківській області російську мову позбавили статусу регіональної

Рішення про скасування було консолідованим - за нього проголосувало три чверті всіх депутатів облради.

Харківська обласна рада минулого тижня проголосувала за скасування свого рішення від 2012 року, яке надало російській мові статус регіональної.

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Про це у Facebook повідомив депутат Харківської облради Дмитро Булах.

«Минулого тижня облрада проголосувала за скасування деяких своїх попередніх рішень. Серед них одне ідіотське та одіозне. Рішення від 2012 року про те, як і де вживати російську мову. Тобто фактична регламентація його регіонального статусу», - зазначив він.

За його словами, рішення про скасування було консолідованим - за нього проголосувало 3/4 всіх депутатів і навіть більшість фракцій «Опоблоку» та «Відродження».

Булах також надав посилання на відповідне рішення облради, прийняте 6 грудня. Рішення про надання російській мові регіонального статусу було прийняте облрадою 30 серпня 2012 року.

У липні повідомлялося, що в Миколаївській області російську мову через суд позбавили статусу регіональної.

Нагадаємо, в лютому цього року Конституційний Суд України визнав закон «Про засади державної мовної політики» (відомий як «закон Ківалова-Колесніченка») таким, що не відповідає Основному закону. Подання про конституційність закону надійшло до КСУ в липні 2014 року; у жовтні було відкрито провадження у справі щодо його відповідності Конституції.

Довідка УНІАН. Закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності 10 серпня 2012 року. Ним передбачено, що у 13 регіонах України російська мова отримує статус регіональної, який практично прирівнює її до державної. Закон дозволяє використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, на якій у конкретному регіоні розмовляє не менше 10% жителів.

У свій час ухвалення прийняття закону викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями. Верховна Рада 23 лютого 2014 року визнала таким, що втратив чинність, закон про основи державної мовної політики " від 3 липня 2012 року. Однак тодішній в. о. президента України і голова Верховної Ради Олександр Турчинов відмовився схвалити скасування цього закону.