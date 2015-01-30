Порошенко дозволив заочно судити осіб, які переховуються на окупованій території або в зоні АТО

14:16, 30 січня 2015
Суспільство
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Президент Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє заочно судити осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення АТО.

REUTERS

Закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо невідворотності покарання осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, і вдосконалення процедур здійснення конфіскації" підписаний президентом країни, повідомили в прес-службі глави держави.

Законом № 119-VIII від 15 січня вносяться зміни до законодавства, згідно з якими дія існуючого в Кримінальному процесуальному кодексі інституту «спеціального кримінального провадження» поширюється на підозрюваних (обвинувачених), які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та оголошені у розшук.

Документом поширюється можливість здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження щодо підозрюваних (обвинувачених), які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Зміни дозволять застосовувати спеціальну конфіскацію в кримінальному судочинстві виключно на підставі положень Загальної частини КК по всіх злочинах.

Згідно з новим законом, спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження здійснюватиметься виключно для осіб, яких оголошено у міждержавний та/або міжнародний розшук.

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