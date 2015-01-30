До Львова привезли Нерукотворний образ Христа, який залишив Ватикан уперше за сто років

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, від сьогодні до 15 лютого святиня буде виставлена для почитання у Соборі Святого Юра.

Сьогодні о 18.00 Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав, у співслужінні з владиками Священного Синоду УГКЦ, звершить Вечірню, після якої відкриють доступ до привселюдного почитання Нерукотворного образу.

„Весь процес приготування тривав фактично два роки, але зовсім нещодавно ми отримали позитивну відповідь і підписали угоду. Ватиканська сторона добре розуміє, в якому стані є зараз Україна, які тут є небезпеки, але все ж таки з благословення Святішого Отця нам надано цю реліквію. Образ прибуде в Україну і знаходитиметься тільки в Соборі Святого Юра, оскільки це умова угоди. Ми не маємо права перевозити цей образ деінде. З образом прибуде представник Ватикану, який контролюватиме весь процес перевезення та встановлення реліквії”, - розповів канцлер Львівської Архиєпархії УГКЦ о. Сергій Ковальчук.

Читайте такожПапа Римський звинуватив адміністрацію Ватикану в жадібності та кар'єризміЯк зазначив канцлер, умови виставлення оригіналу Нерукотворного Образу вимагають посиленої охорони, тому усіх, хто збирається відвідати Собор Святого Юра, закликають не брати із собою зайвих предметів, великих валіз чи будь-що, що могло б зашкодити безпеці людей і реліквії.

Також вірян попереджають, що суворо забороняється фотографувати реліквію, знімати на камери, чи в будь-який інший спосіб фіксувати Нерукотворний образ.

„Такий великий рівень безпеки необхідний, бо це є оригінал, а не копія. Біля пам'ятки буде цілодобова озброєна охорона, що є прописано в умовах договору і страхової компанії. Ми мусимо звертати увагу на такі речі, адже для Ватикану ми є обличчям України”, - зазначив прес-секретар Львівської Архиєпархії УГКЦ, капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

Реліквія зберігається в особистій захристії Папи Франциска і востаннє вивозилася з Ватикану 100 років тому.

Як повідомляє сайт Кредо з посиланням на канцлера львівської архиєпарїхії УГКЦ, дану реліквію помилково отожнили з так званою "хусткою Вероніки", однак це насправді "хустка Абгара".