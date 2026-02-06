Характеристики глобальних Xiaomi 17 стали відомі до запуску: що змінилося

Обидві моделі отримають зменшені батареї та конфігурації пам'яті.

У березні Xiaomi, як очікується, представить на глобальному ринку відразу два телефони – компактний Xiaomi 17 і флагманську модель з акцентом на камери 17 Ultra. Судячи з витоку, обидві моделі отримають зменшені батареї і конфігурації пам'яті.

Як повідомляє GSMArena, глобальна версія Xiaomi 17 отримає акумулятор ємністю 6330 мАг замість 7000 мАг у китайській версії. Також за межами Китаю не буде доступна топова конфігурація пам'яті 16/512 ГБ.

Третя особливість стосується палітри кольорів, де блакитний і чорний залишаться, а замість рожевого буде пропонуватися зелений. За попередніми даними, Xiaomi 17 з накопичувачем на 512 ГБ буде коштувати приблизно 1100 євро, тоді як базову версію на 256 ГБ оцінять в 1000 євро.

Головною відмінністю європейської версії Xiaomi 17 Ultra від китайської також стане зменшена ємність акумулятора: вона складе 6000 мАг замість 6800 мАг. Також є дані про ціну: 1499 євро за версію 16/512 ГБ, що можна порівняти з цінами попереднього покоління.

Флагманський Xiaomi 17 Ultra буде доступний у зеленому, білому та чорному кольорах. Ексклюзивна версія Leica Edition отримає особливі кольори – чорний і білий.

Крім Xiaomi 17 і 17 Ultra, на китайському ринку продаються Xiaomi 17 Pro і 17 Pro Max з додатковим екраном на задній панелі. Ці смартфони залишаться ексклюзивами для Китаю.

Нагадаємо, наприкінці січня Xiaomi представила новий середньобюджетний смартфон Redmi Turbo 5 Max з рекордним акумулятором 9000 мАг і дизайном у стилі iPhone 17.

