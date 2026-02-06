Міжнародні резерви України встановили новий рекорд

Міжнародні резерви станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57,7 мільярда доларів оновивши історичний максимум.
Як повідомила пресслужба НБУ, в січні резерви збільшилися на 357,8 мільйона доларів. Ключовим чинником зростання було зовнішнє фінансування, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати в іноземній валюті.
Так, на валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3,1 млрд дол. через рахунки Світового банку. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна виплатила 310,7 млн дол. Крім того, Міжнародному валютному фонду було сплачено 171,6 млн дол.
Чистий продаж валюти Національним банком становив 3,7 млрд дол., зменшившись на 20,7% порівняно з груднем.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту", - йдеться у повідомленні.
Міжнародні резерви – останні новини
Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на понад 30% до 57,3 мільярда доларів, що стало найвищим показником за всю історію незалежної України. Минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни – 52,4 млрд доларів від Євросоюзу, Канади, МВФ, Банку розвитку Ради Європи та через рахунки Світового банку.
Крім того, у 2025 році країна отримала понад 3,3 млрд доларів завдяки розміщенню валютних ОВДП.