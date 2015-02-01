У Донецькій області знайдено тіла колишнього першого заступника мера Слов'янська і його водія

Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат колишнього мера Слов'янська Нелі Штепи В'ячеслав Дейниченко.За його словами, офіційна процедура упізнання тіл відбулася ввечері 31 січня. «Впізнання відбулося вчора ввечері. Все підтвердилося», - сказав адвокат.

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Адвокат зазначив, що тіла колишнього першого заступника мера Слов'янська та його водія були знайдені на території Олександрівського району Донецької області. «Це Олександрівський район, близько 50 км від Слов'янська», - зазначив адвокат.

В'ячеслав Дейниченко також повідомив, що автомобіль Володимира Кульматицького, на якому він був викрадений, не знайшли, також зникли всі цінні речі, які могли бути при убитому.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Кульматицький зник увечері 28 січня. Його викрали разом з власним автомобілем, коли він під'їхав до свого будинку. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 146 та ст. 289 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини"; "незаконне заволодіння транспортним засобом").