Ющенко відмінив засідання по Євро-2012 через Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО. Вона також повідомила, що Президент прийняв рішення не проводити сьогодні нараду у зв’язку з тим, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не може взяти в ній участь.

Водночас, члени ради вирішили провести робочу нараду.