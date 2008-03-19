Ющенко відмінив засідання по Євро-2012 через Тимошенко

15:40, 19 березня 2008
Суспільство
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Координаційна рада проведе робочу нараду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО скасував засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента Оксана СЛЮСАРЕНКО. Вона також повідомила, що Президент прийняв рішення не проводити сьогодні нараду у зв’язку з тим, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не може взяти в ній участь.

Водночас, члени ради вирішили провести робочу нараду.

 

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