16 військових частин через борги відключені від електропостачання і газу

18:28, 19 березня 2008
Суспільство
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Тарифи зростають, а бюджетні гроші - ні

Через відсутність у держбюджеті коштів, які б компенсували оборонному відомству зростання тарифів на постачання газу, тепла та електроенергії 16 військових частин Збройних Сил України відключено від постачання комунальних послуг та енергоносіїв

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України з посиланням на дані Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України.

Як зазначається в повідомленні, через неможливість погасити заборгованість, тепло не постачається у 6 військових частин Південного оперативного командування та у 2 військові частини Повітряних Сил ЗС України. Знеструмленою є одна військова частина у Південному ОК, а ще по одній військовій частині у Південному та Західному ОК і 5 військових частин Повітряних Сил від’єднанні від газопостачання.

“Протягом січня-лютого 2008 року військами спожито електричної та теплової енергії, води та природного газу на загальну суму 109,6 мільйона гривень при бюджетних кошторисних призначеннях на ці цілі в сумі 80,9 мільйона гривень”, - повідомив начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України полковник Петро ОНОФРІЙЧУК.

Тобто додаткова потреба у коштах у першому кварталі 2008 року на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становить 28,2 мільйона гривень. Ці кошти дозволять здійснити розрахунки з постачальниками, не допустити зростання заборгованості за комунальні послуги та енергоносії та забезпечити життєдіяльність військ.

У Головному квартирно-експлуатаційному управління ЗС України підкреслюють, що якщо подібна ситуація збережеться і Українське військо не отримає додаткових коштів з держбюджету, то до кінця 2008 року недофінансування потреб армії лише в сфері оплати комунальних послуг та енергоносіїв зросте майже до 60 мільйонів гривень, що призведе до масового відключення військових частин Збройних Сил України.

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