В Україні відкривається перше фармацевтичне виробництво світового рівня

Наприкінці березня в Україні відкриється перше фармацевтичне підприємство, повністю збудоване за міжнародними стандартами.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру "Макс-Велл" Володимир БУГАЙЧУК.

За його словами, Україна вже кілька років йде шляхом впровадження у фармакологічне виробництво світових стандартів якості GMP (good manufactured practice), відповідні українські стандарти були прийняті ще в 2001 році.

"На жаль, поки що процес переходу до правил GMP в Україні протікає повільно. Ми сподіваємося, що наше підприємство підштовхне фармацевтичну галузь до нового етапу розвитку - впровадження світових стандартів якості і застосування новітніх технологій при виготовленні лікарських препаратів", - підкреслив В.БУГАЙЧУК.

Він нагадав, що світовий стандарт GMP включає достатньо великий ряд показників, яким в обов`язковому порядку мають відповідати фармацевтичні підприємства. Для реалізації лікарських препаратів на території ЄС і США відповідність такому стандарту обов`язкова.

У свою чергу директор з якості Ірина МИХАЙЛИЧЕНКО розповіла, що в Україні на сьогодні вже існує ряд підприємств, які одержали сертифікат відповідності правилам GMP на окремі ділянки виробництва, проте "Макс-Велл" відкриває єдине виробництво, яке з моменту проектування будувалося з дотриманням усіх норм і правил цього стандарту.

"Багаторівневий контроль якості охоплює всі стадії виробничого процесу - від вибору постачальників сировини і матеріалів для майбутніх лікарських препаратів, належного нагляду за кожною технологічною операцією до постачань готової продукції споживачеві", - зазначила вона.

"За рік був зведений цілий комплекс виробничих підрозділів, які служать одній меті - випуску високоякісної фармацевтичної продукції. Це Центр фармацевтичних розробок, лабораторії відділу контролю якості, валідаційна лабораторія, метрологічна лабораторія, три виробничі цехи з випуску пігулок, капсул, супозиторіїв, мазей, ін`єкційних розчинів у флаконах, наповнених шприців, а також ряд допоміжних підрозділів", - підкреслила І.МИХАЙЛИЧЕНКО.