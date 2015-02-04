Син Царьова судиться з переселенцями зі сходу за будинок

Перше судове засідання у цій справі мало відбутися 4 лютого 2015 року, але було перенесене на прохання захисту та з причини неявки позивача, повідомляє "Громадське.Дніпро".

За словами адвоката однієї з родин, які мешкають у будинку екс-нардепа, заселення відбулося за згодою дружини Царьова, а всі цінні речі вивезли його представники.

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Окрім того відомо, що Максим Царьов отримав у власність 12/14 будинку в дарунок від матері 20 листопада 2014 року, про що свідчать нотаріально засвідчені документи. Водночас достеменно відомо, що родина Царьових значно довше не з’являлася у Дніпропетровську.