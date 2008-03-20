Авіареволюція: прилетіти з Польщі до України можна буде за $20

В українському небі готується цінова революція, вже через півтора - два місяці нашу країну і сусідню Польщу повинні пов`язати рейси дешевих авіакомпаній, вартість яких буде від $20, якщо замовляти квитки за місяць - два до польоту. Літати "лоу-кости" будуть з Кракова і Катовіце до Києва, Одеси, Львова і Дніпропетровська, повідомила польська "Газета Виборча". Планується, що місткі "Боїнги" і "Ейрбас" літатимуть до України і назад не рідше, ніж раз на день. Мета — налагодження міцних повітряних зв`язків між країнами напередодні Євро — 2012.

Цю інформацію "Сегодня"підтвердили і в Україні. Джерело з державіаадміністрації України заявило, що декілька так званих бюджетних авіакомпаній, тих, що вже декілька років працюють на польському ринку, вже знаходяться в процесі отримання сертифікату эксплуатанта (документ, що дає право на польоти до України) і скоро почнуть перші польоти. За словами джерела, ціна за квиток в один кінець може починатися від $20 при попередньому замовленні місця через інтернет. Проте все залежатиме і від величини аеропортівських зборів за кожного пасажира. Якщо наші аеропорти проявлять високі апетити, то ціна може вирости і до $70. Проте навіть при такій ціні конкурувати з нашими перевізниками вони зможуть, на сьогодні квиток Київ-Варшава в один кінець коштує як мінімум в три рази дорожче, а квиток на потяг Київ — Краків — близько $100.

Основна перевага нововведення для українських пасажирів — поява зручного транзиту через аеропорти Кракова і Катовіце в основні європейські столиці. На польоті, скажімо, до Парижа і назад можна буде заощадити мінімум $240 (за умови, що політ Київ — Краків — Київ обійдеться в $140). Є в очікуваній дешевизні і мінуси — не завжди зручні стиковки рейсів (пересадки можна чекати півдня), часті запізнення літаків і відсутність сервісу на борту (харчування платне).

ЦІНИ НА ПОЛЬОТИ КОМПАНІЙ (ЛОУ КОСТ) З ПОЛЬЩІ

якщо купувати квитки за місяць (ціна квитків в один кінець)

КАТОВІЦЕ (KTW)

Дублін (Ірландія) — $70

Брістоль ( Англія) — $20

Дортмунд (Німеччина) —$30

Эйндховен (Голландія) — $30

Малмо ( Швеція) — $30

Осло ( Осло) — $30

Париж ( Франція) — $80

Стокгольм ( Швеція) — $45

Брюссель — $15

Глазго ( Шотландія) — $100

КРАКІВ (KRK)

Лондон Станстед ( Англія) - $ 100

Мілан ( Італія) — $60

(За даними сайтів Norvegian.no, easyjet.com, wizzair.com, ryanair.com)

МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ УКРАЇНСЬКИХ АВІАКОМПАНІЙ

Київ — Париж — $270-290

Київ — Мілан — $212

Київ— Лондон — $219

Київ — Стокгольм — $238

Київ — Варшава — $184

(за даними сайтів aerosvit.ua, flyuia.com)