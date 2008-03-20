90-річчя Олеся Гончара відзначатиметься на державному рівні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про відзначення 90-річчя від дня народження Олеся Гончара”.

Текст документа від 20 березня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

“З метою вшанування пам`яті видатного українського письменника, Героя України Олександра (Олеся) Гончара та з нагоди 90-річчя від дня його народження” В.ЮЩЕНКО постановив підтримати ініціативу громадськості про відзначення у квітні 2008 року 90-річчя від дня народження Олеся Гончара.

Кабінету Міністрів України Президент доручив забезпечити здійснення за участю Національної академії наук України, громадськості заходів із відзначення 90-річчя від дня народження Олеся Гончара, передбачивши, зокрема:

проведення протягом квітня 2008 року у місті Києві, інших населених пунктах, пов`язаних із життям та творчістю Олеся Гончара, урочистостей з нагоди 90-річчя від дня його народження;

проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів, присвячених літературній та громадській діяльності Олеся Гончара;

завершення видання дванадцятитомного зібрання творів Олеся Гончара, а також випуск додаткового тиражу щоденника письменника;

проведення літературних вечорів, книжкових виставок, музейних експозицій, інших культурно-просвітницьких заходів, присвячених творчому спадку Олеся Гончара;

проведення у навчальних закладах Гончарівських читань та тематичних бесід про громадську діяльність письменника;

випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 90-річчю від дня народження Олеся Гончара, здійснення спецпогашення поштової марки;

вирішити в установленому порядку питання фінансування зазначених заходів.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено організувати цикли тематичних теле- і радіопередач про житгя, творчість та громадську діяльність Олеся Гончара та забезпечити висвітлення заходів з відзначення 90-річчя письменника.