Фестиваль польського кіно триватиме в Україні два місяці

У березні-квітні в Україні проходитиме фестиваль “Дні польського кіно-2008”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор програм Польського інституту в Києві Олена БАБІЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, цього року Дні польського кіно пройдуть не лише в Києві, а й у Львові, Одесі та Харкові.

Вона зазначила, що цього року вперше, окрім традиційних організаторів - Польського інституту у Києві та інституту імені Адама Міцкевича у Варшаві, - фестиваль буде проходити за підтримки Української кінофундації та Польського інституту кіномистецтва.

О.БАБІЙ повідомила, що в рамках Днів польського кіно буде представлено сім різних за жанром і тематикою кінострічок. Головною подією стане українська прем’єра нового фільму “Катинь” - номінанта на премію “Оскар-2008” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою”.

Представлятиме картину відомий польський режисер Анджей ВАЙДА, який вперше завітає до Києва і Харкова разом з дружиною, відомою актрисою і сценографом Кристиною ЗАХВАТОВИЧ.

О.БАБІЙ також зазначила, що А.ВАЙДА разом із своїм братом планує відвідати могилу польських офіцерів, вбитих НКВС у Катині під час Другої Світової війни, де, за деякими даними, є могила батька режисера.

О.БАБІЙ повідомила, що 17 квітня відбудеться прес-показ фільму “Катинь” у Кінопалаці.

За її словами, на прем’єрі фільму “Катинь” буде присутній Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною.

Планується, що В.ЮЩЕНКО вручить А.ВАЙДІ відзнаку за значний внесок у світове кіномистецтво.

У свою чергу керівник Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ повідомив, що в рамках угоди між Українською кінофундацією та Польським інститутом кіномистецтва заплановано проведення Фестивалю українського кіно в Польщі у вересні цього року.

Він також зазначив, що метою польського фестивалю є ознайомлення українців з найкращими здобутками польського кіно протягом останніх двох років.

Крім того, А.ХАЛПАХЧІ повідомив, що фільм “Катинь” вже придбаний Україною і після урочистої прем’єри він буде показаний в кіноекранах та на телеканалі “Інтер”.

Прес-аташе кінотеатру “Кінопалац” Ганна ДЕМ’ЯНІВА повідомила, що квитки на польські фільми, які демонструватимуться в рамках фестивалю, коштуватимуть близько 20 гривень.