Московський кримінальний авторитет просить притулку в Україні

Надати статус політичного біженця - з таким проханням звернувся московський кримінальний авторитет Ровшан Ленкоранський до міграційної служби України.

Про це повідомив його адвокат під час засідання в Шевченківському райсуді Києва. Натомість слуги Феміди вирішили утримувати під вартою пана Ленкоранського до вирішення питання про його видачу азербайджанським правоохоронцям. За ґратами - він з лютого.

Водночас, Азейбарджан офіційно звернувся до генеральної прокуратури України із запитом про екстрадицію свого громадянина. На батьківщині пана Ленкоранського звинувачують у замаху на вбивство.

Олена Мельник, речник ГУБОЗ МВС, заявляє, що "створюється дуже небезпечний прецедент, коли найбільш небезпечні кримінальні елементи з країн пострадянського простору будуть накопичуватись в Україні і звертатися за політичним притулком".

5 канал