Медійні організації закликають уряд і президента якнайшвидше ліквідувати Нацкомморалі

Про це заявили учасники круглого столу «Життя після НЕК: саморегулювання чи державний контроль», який провів 12 лютого Інститут медіа права (ІМП), пише Телекритика.

Учасники круглого столу обговорили першочергові кроки, які мала би здійснити влада до остаточної ліквідації НЕК, а також дискутували, яким чином мають регулюватися питання суспільної моралі і яка роль держави та саморегуляторних механізмів у цьому процесі. Лунали пропозиції щодо проведення фінансового аудиту НЕК за кілька попередніх років.

Читайте такожДепутати вирішили ліквідувати Нацкомісію з питань мораліНа думку директора ІМП Тараса Шевченка, прийняті зміни до закону усувають юридичні бар'єри для ліквідації НЕК, а також змушують державні органи, до компетенції яких відноситься нагляд і контроль у сфері суспільної моралі виконувати свої функції. Медійні громадські організації одностайно наголосили на необхідності якнайшвидшої ліквідації НЕК та припинення фінансування її з державного бюджету.

У круглому столі взяли участь представники Інститут медіа права, Незалежної асоціації телерадіомовників, Інституту розвитку регіональної преси, Української асоціації видавців періодичної преси, «Телекритики», «Європейської медіа платформи» та інших. Учасники заходу узгодили позиції та подальший план дій щодо ліквідації НЕК.

Нагадаємо, 10 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» (законопроект № 1647), якими було вилучено згадку про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі (НЕК) з тіла закону. Такі зміни усувають юридичні бар'єри для ліквідації НЕК.