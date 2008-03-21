Калиновського можуть визнати невинним у скандальній аварії. Якщо знайдуть...

У прокуратурі Києва не виключають, що Сергія КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина бізнесмена Зіновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША Марії ФІРТАШ – можуть визнати невинним у аварії, яка трапилась за його участю у травні 2007 року.

Про це сьогодні повідомляє газета “Україна молода” (№ 54 від 21 березня 2008 року).

«Бажано, щоб КАЛИНОВСЬКИЙ був тут і дав свідчення, тоді б ми могли провести експертизи, а потім зробити висновок - висувати йому звинувачення чи закрити справу», - цитує газета слова заступника генерального прокурора, головного прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

Прес-секретар київської прокуратури Мирослава МУШКА таким чином прокоментувала заяву Є.БЛАЖІВСЬКОГО: «Йдеться лише про те, що наразі ми не маємо свідчень КАЛИНОВСЬКОГО з однієї причини - він перебуває у розшуку. Тому прокурор Києва каже, що для прийняття законного рішення потрібно провести всі слідчі дії, у тому числі й за участю самого КАЛИНОВСЬКОГО. Лише після цього може бути прийнято рішення, винен він чи ні. Тож тимчасово, до того як отримаємо його свідчення, ми не можемо продовжувати розслідування цієї справи».

М.МУШКА також спростувала, що причиною гучної заяви заступника прокурора могли стати нові дані про аварію. «Ніяких нових обставин немає і не може бути, оскільки слідство призупинено», - пояснила прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина нафтового бізнесмена Зіновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША Марії ФІРТАШ – сталася 30 травня 2007 року близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого знаходився С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 у Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці пригоди. Із С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.

Прокуратурою Києва було порушено кримінальну справу стосовно С.КАЛИНОВСЬКОГО за статтями 345 ч. 2 (спричинення тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків) та 286 ч. 3 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

У вересні С.КАЛИНОВСЬКИЙ залишив одну з приватних клінік, де лікувався після ДТП. Після цього прокуратура Києва оголосила його в розшук і направила прикордонникам заборону на його виїзд за кордон.