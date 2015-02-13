Мінський договір - це капітуляція, потрібно йти вперед - десантник з передової

"П'ятий пункт договору - амністія... Моїм солдатам бойовики живцем вирізали животи і підпалювали. Як я, як громадянин України, можу з ними ужитися? Я не хочу помсти, але я хочу, щоб суд зайнявся цими людьми. Як їх можна амністувати?", - сказав "Тайфун" в ефірі програми "Право на владу", передає ТСН.

Десантник каже, що українська армія зараз на набагато вигідніших позиціях, воює краще, ніж бойовики.

"Наша артилерія, наші дії, ми перемагаємо, ми можемо йти вперед, а нам кажуть: зупиняйтеся, чекайте перемир'я", - скаржиться військовий.

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Він згадав 5 вересня, коли було оголошено перемир'я. Тоді "Тайфун" разом з підлеглими потрапили в засідку бойовиків: як наслідок - 19 зниклих безвісти і 5 загиблих, яких досі не можуть повернути.

"Що нас чекає в майбутньому? Я скажу. Сміливі люди, тут на фронті, вибрали б війну. Боягузи вибрали сором, і все одно буде війна", - сказав офіцер.

"Хто відповість, коли ми відійдемо назад, а вони підуть вперед? Я знаю, хто відповість. Український солдат відповість, український офіцер, який піде відвойовувати свою землю. Наша армія готова, ми готові захищати нашу країну, дайте нам зайнятися цим... Ви кажете, не спали два дні? Я тут вже вісім місяців, противник 500 метрів від мене, нас постійно обстрілюють. Нам треба йти вперед", - впевнений "Тайфун".