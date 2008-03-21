Кабмін звільнив низку посадовців

Кабінет міністрів України на засіданні 19 березня прийняв низку розпоряджень про звільненні державних службовців.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, розпорядженням № 467-р Віктор НАРИШКІН звільнений з посади заступника голови Державної митної служби України у зв`язку із скороченням кількості посад заступників голови. Розпорядженням № 468-р Олексія ЧЕРНИШЕВА звільнено з посади заступника генерального директора Державного концерну "Укрторф" згідно з його заявою.

Розпорядженням № 456-р Володимира ЮРЧЕНКА звільнено з посади заступника голови Комітету з контролю за наркотиками у зв`язку з переходом на іншу роботу. Розпорядженням № 461-р Сергія БОЧКОВСЬКОГО звільнено з посади заступника начальника Державного департаменту пожежної безпеки. Розпорядженням № 459-р Ірина ЧЕРЕПОВСЬКА звільнена з посади директора Державного департаменту з питань банкрутства.