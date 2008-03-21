Кільчицька шукає шахраїв, які просять у бізнесменів грошей від її імені

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА попросила правоохоронців знайти осіб, які від її імені просять бізнесменів надати благодійну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, останнім часом до І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ надходить велика кількість дзвінків з банків та від відомих бізнесменів і політиків з повідомленнями про те, що до них зверталися від імені її приймальні з проханням надати матеріальну допомогу для дітей.

І.КІЛЬЧИЦЬКА назвала такі дії шахрайськими і повідомила, що міська влада в рамках акцій допомоги соціально незахищеним киянам працює лише офіційно, через веб-портал КМДА, а не за допомогою приватних дзвінків до відомих осіб. Зокрема, на офіційному сайті міської влади розміщений перелік усіх соціальних програм та історій дітей, жінок, сімей тощо, які потребують допомоги. Окрім того, на порталі вказана контактна інформація для благодійників.

«Ці шахрайські дії мають чітко спланований злочинний характер та спрямовані на дискредитацію мене особисто та команди, з якою я працюю. Ми не дозволимо шахраям скористатися добрими намірами благодійників та міської влади задля власної наживи або ж з метою якихось передвиборчих махінацій», – повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА та додала, що виявлено, окрім того, фальшиві листи від імені КМДА для осіб, які перебувають на квартирній черзі.

У зв’язку із зазначеними обставинами І.КІЛЬЧИЦЬКА звернулася до правоохоронних органів з проханням негайно втрутитись у ситуацію.