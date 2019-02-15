Як кримінальні справи в Угорщині вплинуть на прагнення українців нелегально отримати європейське громадянство

Як повідомив угорський генпрокурор Петер Полт, в Угорщині відкрили вже 370 кримінальних справ проти українців за те, що вони шахрайськими шляхами отримали угорське громадянство. Проте не варто навіть сподіватися на те, що після цього інциденту український ринок з продажу фейкових документів, які зазвичай необхідні для отримання громадянства країн Європейського Союзу, піде «в тінь», або що зникне попит на подібні послуги в Україні.

Навпаки, ці послуги будуть залишаться, оскільки є величезний запит на отримання паспортів країн Євросоюзу. І йдеться тут не лише про Угорщину, але й про Польщу, Румунію та інші країни.

Нещодавно проводилося експертне дослідження про наявність в Україні точок, які займаються оформленням громадянства країн ЄС. Під час дослідження з’ясувалося, що ємність цього ринку дорівнювала не одному десятку мільйонів доларів

Нещодавно проводилося експертне дослідження про наявність в Україні точок, які займаються оформленням громадянства країн ЄС. Під час дослідження з’ясувалося, що ємність цього ринку дорівнювала не одному десятку мільйонів доларів. Тобто це – доволі широкий ринок. Але він не централізований, тобто не перебуває під контролем якогось одного угруповання, хоча там відбуваються певні процеси монополізації.

Наскільки я розумію, контори, що допомагають отримати громадянство країн Євросоюзу українцям, офіційно діють під брендом «надання допомоги та консультацій щодо отримання виду на проживання в європейській країні, а також можливості отримання громадянства країни ЄС». Згідно з українським законодавством, інформаційні та консультативні послуги надаватися можуть. Тобто формально дії цих контор не суперечать чинному законодавству України.

З іншого боку, варто розуміти, що діяльність, пов’язана з нелегальним наданням паспортів європейських країн – це, в першу чергу, проблема самих європейських країн.

Та оскільки Україна має договори про правову допомогу з кранами ЄС, то, відповідно, Євросоюз може звертатися до наших правоохоронців щодо певних справ, у тому числі й щодо фальсифікування документів для отримання громадянства країн ЄС. І тут має бути чітка взаємодія українських правоохоронних органів і європейських інституцій.

Якщо запити від Угорщини надійдуть до українських правоохоронців, то, відповідно, українська правоохоронна машина – зокрема, МВС и СБУ – мають провести слідчі дії та встановити винних у фальсифікації документів, необхідних для отримання громадянства в іншій країні

Якщо запити від Угорщини надійдуть до українських правоохоронців, то, відповідно, українська правоохоронна машина – зокрема, МВС и СБУ – мають провести слідчі дії та встановити винних у фальсифікації документів, необхідних для отримання громадянства в іншій країні. Проте в даній ситуації українській поліції та СБУ надзвичайно складно буде довести склад злочину українських громадян при отриманні громадянства країни Євросоюзу. Йтися може лише про позбавлення цих людей громадянства, тобто, якщо особи незаконно отримали громадянство іншої країни, то вони залишаються громадянами України. Відповідно, паспорти в тій самій Угорщині будуть визнані недійсними, але при цьому дійсними залишаться українські паспорти.

Отже, питання відповідальності українських громадян, які незаконними способами отримали європейські паспорти, поки що не є зрозумілим. Можливо, ці питання згодом висвітлять юристи, які зуміють об’єктивно проаналізувати ситуацію.

Та слід зазначити, що ця історія з відкриттям кримінальних справ в Угорщині жодним чином не вплине на бажання наших громадян отримувати європейські паспорти. Отримання громадянства Румунії, Угорщини та Польщі є настільки масово затребувана серед українців, що жодні відкриття кримінальних справ проти 370 «лохів», які випадково виявилися під підозрою, не припинять трафік охочих отримати паспорти країн Євросоюзу.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства