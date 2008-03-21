Чи не прив`язати гривню до валютної корзини?

Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК вважає, що на сьогодні недоцільно переходити до прив`язки гривні до валютної корзини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналіста на брифінгу.

«Я б не йшов на таку прив`язку, оскільки 70% зовнішніх контрактів в Україні укладені в доларах. Прив`язка до євро в такому разі привела б до різкого скорочення нашого експорту в єврозону і до збільшення імпорту звідти, якого на сьогодні і так досить багато», - зазначив О.ШЛАПАК, підкресливши, що це питання сьогодні не актуальне.

Перший заступник голови Секретаріату Президента вважає, що розглядати питання гнучкішої валютної політики слід в умовах стабільних цін.