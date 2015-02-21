В АТО мобілізували відомого нейрохірурга, який рятував поранених майданівців

За повідомленнями користувачів соцмереж, на даний момент він перебуває "в учебці під Житомиром".

Також повідомляється, що навіть перебуваючи в учебці Гаращук продовжує консультувати пацієнтів з допомогою телефону і мейлу.

На своїй сторінці у Фейсбук, лікар розмістив своє фото у військовій формі і пожартував: "Все життя була проблема з хірургічними костюмами - то верх заширокий, то штани закороткі... Прийшов в армію - форма сіла, як влита з першої примірки... Це що, армія мене цих 20 років чекала?"

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Олесь Гаращук працював у 17 лікарні міста Києва у відділенні політравми. Під час Євромайдану багато оперував поранених активістів.

Варто зазначити, що користувачі соцмереж порівняли мобілізацію лікаря такого рівня з забиванням цвяхів мікроскопом