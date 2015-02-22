Незважаючи на теракт, у Харкові вшанували пам'ять героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО
22:42, 22 лютого 2015Суспільство
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Незважаючи на теракт у Харкові все одно відбулися заходи з вшанування пам'яті героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО.
Незважаючи на теракт, у Харкові вшанували пам'ять героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО / volyn.ua
Люди прийшли з плакатами "Герої на вмирають!" і портретами загиблих. Під час мітингу були названі імені героїв.
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Як повідомляв УНІАН, вибух у Харкові стався сьогодні під час мирної ходи в пам'ять про загиблих героїв "Небесної сотні" і учасників АТО. Загинули дві людини і 10 поранено, деякі з них знаходяться в дуже важкому стані.
У місті введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ спільно з МВС почали антитерористичну операцію", в результаті якої вже затримано 4 учасника підриву і вилучену зброю, включаючи гранатомет".
23 лютого у Харкові оголошено днем жалоби.
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