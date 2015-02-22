Незважаючи на теракт, у Харкові вшанували пам'ять героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО

Люди прийшли з плакатами "Герої на вмирають!" і портретами загиблих. Під час мітингу були названі імені героїв.

Читайте такожУ Харкові 23 лютого було оголошено днем жалоби - міськрада

Як повідомляв УНІАН, вибух у Харкові стався сьогодні під час мирної ходи в пам'ять про загиблих героїв "Небесної сотні" і учасників АТО. Загинули дві людини і 10 поранено, деякі з них знаходяться в дуже важкому стані.

У місті введено найвищий рівень терористичної загрози. СБУ спільно з МВС почали антитерористичну операцію", в результаті якої вже затримано 4 учасника підриву і вилучену зброю, включаючи гранатомет".

23 лютого у Харкові оголошено днем жалоби.