Через хаос на Керченській переправі в Криму з'явився дефіцит непродовольчих товарів

Зокрема, відчувається брак побутової хімії та дитячих товарів. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як пояснили підприємці, проблема з поставками пов'язана з роботою Керченської поромної переправи: в першу чергу рішенням влади на півострів йдуть фури з продуктами. Інші товари «чекають» своєї черги на пором.

«Шампуні, засоби для миття посуду, вся ось ця побутова хімія, памперси, стоїть на переправі, з тієї сторони. Там сотні фур. Першим ділом пропускають продукти, а це все стоїть», - розповів один з підприємців.

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Торговці при цьому запевняють, що тижнями чекають, коли переправится замовлений товар. У багатьох вже закінчилися запаси і немає асортименту.

Раніше кримська влада заявила, що щоб уникнути дефіциту продовольства в Криму, насамперед через протоку з боку материкової Росії будуть переправляти вантажівки з продуктами харчування, а також ліками.