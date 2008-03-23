За 10 років фінансова система Росії стала в 50-100 разів міцнішою

З урахуванням залежності російської економіки від цін на нафту на світових ринках і поки що недостатньо сильної банківської системи Росія мала додати стійкості своїй фінансовій системі, щоб відплив капіталу, співставний за масштабом з тим, що стався на початку року, "не перекинув нашу банківську систему". Це заявив у телепрограмі "Времена" віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"За перші два місяці з Росії цього року втікли близько 20 мільярдів доларів (чистий відплив капіталу за січень-лютий). Я можу сказати, що в 98-му році, коли вся наша система фінансова впала, втікло менше. Тобто втікло менше, а вже все впало", - розповів Кудрін. Не впала тому, пояснив міністр фінансів, що були створені національні фонди - резервний фонд і фонд національного добробуту на базі Стабілізаційного фонду.

Відкидаючи критику на адресу свого відомства, що ці гроші використовуються нераціонально, Кудрін роз`яснив, що "саме вона (система) сьогодні створила ту міцність, коли ми можемо спокійно говорити про можливість реагування на кризу на світових фінансових ринках. Сьогодні не в усьому, але багато в чому наша стабільність в наших руках". Сьогодні російська економіка може не боятися відпливу спекулятивного капіталу.

Кудрін згадав і такий чинник стабільності, як золотовалютні резерви: якщо в 1998-му вони становили 12 мільярдів доларів, то сьогодні більше 500 мільярдів. І це дало підставу Кудріну стверджувати, що фінансова система Росії міцніша порівняно з 98-м роком, "в 50, можливо, в 100 разів". При цьому важливо, що почали діяти й інші механізми, в тому числі, за словами Кудріна, законодавство і регулювання економіки. До того ж російські компанії, наголосив голова Мінфіну, почали повертати кредити, виробляти конкурентоздатну продукцію, що вивело їх на рівень достатньої рентабельності.