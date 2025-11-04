Контракти зокрема дозволяють встановлювати конкретні терміни служби.

Набирання військовослужбовців за контрактом - це єдиний правильний шлях для поповнення лав Сил оборони України. Таку думку висловив Денис Швидкий, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР в етері Ранок.LIVE.

"Це сигнал, що наша держава починає мислити не мобілізацією, а професійною армією. Коли люди туди йтимуть вмотивовані. І буде модель армії не за повісткою, а за вибором. Люди розумітимуть, на скільки вони йтимуть служити, на яких умовах, на яку посаду, де це все чітко гарантується. Людина розумітиме, якщо вона пішла працювати оператором БПЛА, її не кинуть у піхоту. І якщо вона пішла служити на 1 рік, що їй не доведеться тут сидіти 5-10 років", - сказав захисник.

Він додав, що Україна рухається у тому напрямку, щоб перевести все військо на контракту основу.

"Ми давно пропагандуємо, що краще підписувати контракт. Контрактна служба - це твоя відповідальність. Ви маєте виконувати свої обовʼязки. І з контрактної служби важче умови для звільнення. Але в тебе є гарантії. По-перше, фінансові - там є додаткові виплати, пільги. І це також гарантія, що ти маєш чіткі терміни служби й обираєш посаду", - додав Швидкий.

Контракти в Силах оборони: що відомо

Раніше про те, що в Україні після закінчення війни хочуть запровадити різні форми контрактів повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що контракти будуть розраховані на термін від 1-5 років. За його словами, наразі держава шукає фінансування під цю ідею.

За словами майора ЗСУ, політолога Андрія Ткачука, держава повинна надати можливість діючим військовим підписувати такі контракти, аби ті розуміли терміни служби. Він зазначив, що це має "відновити певну справедливість".

