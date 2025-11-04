Apple випустила нову версію iOS 26, де можна вимкнути найбільш неоднозначну фічу iPhone

в iOS 26.1 можна зробити Liquid Glass більш читабельним.

Apple викотила оновлення iOS 26.1. У ньому з'явилася опція регулювання прозорості ефекту Liquid Glass, підтримка нових мов для синхронного перекладу та оновлене управління в Apple Music і додатку камери.

Головна фішка - можливість зменшити прозорість інтерфейсу Liquid Glass, яку не всі оцінили в iOS 26. Як і в бета-версії, користувачам доступні два варіанти оформлення Liquid Glass: стандартний напівпрозорий і затемнений з ефектом замерзлого скла.

Крім того, в системі з'явилися нові жести. Наприклад, тепер можна відключити свайп, який відкриває камеру прямо з екрана блокування, для цього потрібно зайти в Налаштування - Камера - Свайп для відкриття камери. Це стане в пригоді, якщо ви не хочете, щоб хтось робив фото на ваш заблокований телефон.

Відео дня

Apple Music отримала підтримку свайпів по міні-плеєру: рух вперед перемикає трек, а назад повертає попередній. А функція Live Translation через підключені AirPods тепер працює і з італійською, китайською, японською та корейською мовами.

Раніше ми розповідали, що в iOS 26 з'явилася невелика, але дуже цікава функція в застосунку календаря. Тепер ШІ може автоматично планувати події в календарі, ґрунтуючись на скріншотах.

Вас також можуть зацікавити новини: