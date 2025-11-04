Італійський міністр назвав слова Захарової "вульгарними" і "мерзенними".

Речниця Міністерства закордонних справ (МЗС) РФ Марія Захарова цинічно прокоментувала обвал історичної вежі у Римі. За її словами, інцидент стався тому, що Італія "витрачає кошти платників податків на війну", а не на власний розвиток. У відповідь на це МЗС Італії викликало російського посла, щоб вручити йому ноту протесту.

Як відомо, 3 листопада у центрі Риму частково обвалилася середньовічна вежа Торре-дей-Конті, яка була на реставрації. Це сталося, коли всередині перебували четверо працівників. Один із них, який залишався під завалами протягом 11 годин, згодом помер у лікарні.

Після інциденту Захарова написала у своєму телеграм-каналі, що Італія витрачає мільярди євро на допомогу Україні, тому, мовляв, вона "впаде вся".

"Поки італійський уряд буде даремно тратити гроші своїх платників податків, Італія впаде вся: від економіки до веж", - зазначила вона.

У відповідь очільник МЗС Італії Антоніо Таяні назвав її слова "мерзенними" і "вульгарними". Його реакцію опублікувало видання ANSA.

"Ми завжди висловлюватимемо солідарність і дружбу до найслабших, до тих, хто перебуває у скрутному становищі, до тих, хто зазнає нападів. Ось чому ми підтримуємо український народ. Тому що ми італійці", - сказав він.

Також він зауважив, що коли відбувається трагедія, "не можна спекулювати на людях, які опинилися під завалами, і постраждалих працівниках":

"Ми ніколи так не робили: коли трагедії траплялись у Росії, ми завжди висловлювали солідарність".

Допомога Україні від Італії

Як писав раніше УНІАН, якраз 3 листопада, у день обвалу вежі, стало відомо, що Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зазначив, що це вже буде 12-й пакет з початку повномасштабного російського вторгнення.

У Bloomberg повідомили, що в нього будуть входити боєприпаси та ракети SAMP/T для систем протиповітряної оборони. Пакет може бути готовий вже до кінця поточного року - все буде залежати від парламентських процесів.

