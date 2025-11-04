У Міноборони країни наголосили, що зброя проти дронів повинна бути комплексною.

Польща планує розпочати будівництво національної системи протидії безпілотникам впродовж декількох місяців, не чекаючи на ініціативу ЄС щодо створення "стіни дронів". Про це заявив заступник міністра оборони країни Цезарій Томчик, цитує Bloomberg.

За його словами, цього місяця міністерство повідомив про інвестиції у технології виявлення, глушіння та нейтралізації ворожих дронів у межах ширшої програми протиповітряної оборони. Він не розповів про суму інвестицій, проте наголосив, що метою є забезпечення польським компаніям щонайменше половини контрактів.

Відомо, що у вересні НАТО розгорнуло винищувачі для збиття близько 20 БпЛА, які перетнули польський кордон під час масованої російської атаки по Україні. Такий інцидент показав прогалини в обороні країни, адже вона була змушена застосувати дорогі ракети проти дешевих безпілотних літальних апаратів.

"Ми погоджуємося з ідеєю посилення оборони повітряного простору над усією територією Європейського Союзу і готові розглянути зовнішні пропозиції або рішення. Але ми надаємо пріоритет національним проєктам", - наголосив Томчик.

Він додав, що система захисту від дронів ЄС може "доповнити" польський механізм у майбутньому.

"Якщо будуть якісь зовнішні інструменти, ми будемо використовувати їх на повну", - запевнив заступник міністра оборони Польщі.

За його словами, міністерство має намір використовувати нову програму оборонних позик ЄС "SAFE" для фінансування захисту країни від безпілотників.

"З огляду на свої кордони з Росією, Білоруссю та Україною, Польща отримала найбільший початковий обсяг фінансування в рамках програми SAFE, що дозволило їй отримати 43,7 млрд євро (50,8 млрд доларів)", - уточнили в Bloomberg.

Також уряд Польщі хоче, аби перші нові можливості були введені в дію впродовж трьох місяців після оголошення, а вся система протидії дронам була завершена за два роки.

"Зброя проти дронів повинна бути комплексною. Вона повинна складатися з різних датчиків і виконавчих механізмів, що працюють одночасно, спочатку виявляючи та ідентифікуючи об'єкти, а потім нейтралізуючи їх", - додав Томчик.

Він підкреслив, що нові ініціативи щодо протидії БпЛА стануть "ще одним рівнем" системи ППО країни, поряд з вже розгорнутими системами середньої дальності. Такі елементи призначені для захисту від широкого спектру повітряних загроз, серед яких літаки, вертольоти, дрони та крилаті ракети.

У липні міністерство оборони країни повідомило, що в цьому році витратить 54,2 млн доларів на придбання бойових та навчальних дронів. Крім того, Польща прискорила процедури закупівлі зброї.

"Те, як сьогодні росіяни та українці використовують безпілотні системи озброєння, показує, що посилення наших можливостей у цій сфері має бути пріоритетом у всіх сферах діяльності: у повітрі, на суші та на морі", - підсумував Томчик.

"Стіна дронів" у Європі - останні новини

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк назвав імовірну дату запуску оборонної системи ЄС. За його словами, "стіну дронів" планують запустити вже до кінця 2026 року.

"Згідно з проєктом дорожньої карти Єврокомісії з оборони, "стіна дронів" має вийти на "початкову потужність" до кінця 2026 року і бути повністю функціональною до кінця 2027 року", - зазначив Йозвяк.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський попередив про можливі глибокі удари Росії по Європі. Він також закликав Європу готуватися підтримувати Україну щонайменше ще три роки.

"Українці планують цю війну на три роки - і це розумно. А ми маємо переконати Путіна, що готові зберігати курс щонайменше ці три роки", - додав Сікорський.

