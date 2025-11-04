Цей підрозділ спеціалізується на використанні безпілотних систем.

У тимчасово окупованій Авдіївці Донецької області було знищено штаб одного з найсильніших ворожих підрозділів "Рубікон". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У напівзруйнованому будинку окупованої Авдіївки Донецької області бійці ГУР МО України виявили штаб російських загарбників із так званого центру "Рубікон", - йдеться у повідомленні.

В ГУР підкреслили, що ворожий підрозділ "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема бойових, під час геноцидної війни Росії проти України - це одна з найбоєздатніших структур російської окупаційної армії, на яку держава-агресор витрачає значні ресурси.

"За здобутими координатами розташування ворога майстри ГУР в умовах щільної міської забудови філігранно спрямували в росіян безпілотний засіб FP-2, оснащений понад 105 кілограмовою бойовою частиною. У результаті удару ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників російського "Рубікону", які перебували у штабі, - зазначили в розвідці.

Удари по ворожих обʼєктах - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 3 листопада на території Росії підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ) - одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб Збройних сил РФ.

В результаті ураження, зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

Також було завдано вогневого ураження по логістичних об’єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганської області.

Крім того, повідомлялось, що в ніч проти 4 листопада дрони атакували одразу кілька нафтових заводів у Росії. Офіційно підтверджена лише атака на нафтохімічний завод у республіці Башкортостані в місті Стерлітамак.

"Промисловий комплекс Стерлітамака був підданий терористичній атаці двома БпЛА. Силами Міністерства оборони і служби безпеки підприємства обидва безпілотники збиті. Уламки впали у промзоні в районі допоміжного цеху", - повідомив голова міської адміністрації Еміль Шаймарданов.

