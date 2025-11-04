Російські військові захопили майже 85% Покровська, - Bild

Російські окупанти захопили 85% Покровська. Про це повідомив у Х журналіст німецького видання Bild Юліан Репке.
Він зазначив, що жодних ознак українського контрнаступу на півночі міста не спостерігається.
"Примітно, що поки що немає відео з бомбардуваннями, дронами або трюками з підняттям прапорів у центрі", - написав журналіст.
Ситуація в Покровську
Згідно зі свіжими даними проєкту DeepState, російська армія знову просунулася в Покровську і ще біля трьох сіл. За даними аналітиків, ворог має успіх у Донецькій і Харківській областях.
Кілька днів тому додаткові сили спецпризначенців висадилися в Покровську. За даними української розвідки, наразі триває робота з ліквідації спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику.
Сьогодні Інститут з вивчення війни повідомив, що окупанти проникають у Покровськ із району Звєрєве-Шевченка-Новопавлівка та накопичуються на північно-східній і південній околицях Покровська.
При цьому ЗСУ продовжують оборонні зусилля і контратаки. Зокрема, українські військові просунулися в Родинському, де зберігалася присутність російських військ.
Раніше Інститут повідомляв, що РФ зосередила свої зусилля на захопленні двох українських міст - Покровська і Мирнограда, водночас знизила інтенсивність атак на напрямку Костянтинівки.