Румунія за сімволічну плату в 1 євро придбала у Нідерландів 18 винищувачами F-16.

Румунія придбала у Нідерландів 18 винищувачами F-16 за символічну суму у 1 євро. Офіційне підписання контракту відбулось у Бухаресті, повідомили в Міноборони країни.

Як пише Defence Express, тепер у румунських повітряних силах 67 літаків F-16. Але всі вони вживані. Країна з 2013 року купляла списані винищувачі. Спочатку купила 17 машин у Португалії за 316 млн євро. Потім ще 32 літаки у Норвегії за 388 млн євро.

"Тобто весь парк з 67 вживаних F-16 Бухаресту обійшовся у 704 млн євро. Але додаткові 18 літаків - це про фіналізацію давно запланованого перенесення навчального центру з підготовки пілотів винищувачів F-16 у Європі. Бо ці винищувачі призначені саме для навчання", - додали автори.

Цей центр раніше був розташований у Нідерландах, і пілоти навчалися на цих літаках там. Але з переходом країни на F-35 потреба у них зникла.

У Румунії навчальний центр буде розташований на 86-й авіабазі Борча [Borcea], де з минулого року випускають пілотів. У цьому центрі навчання будуть проходити й українські льотчики, які опановують F-16. Тому, зазначили аналітики, посилення румунських повітряних сил "навчальними" F-16 - це позитив для України.

Також Румунія буде нести витрати на обслуговування та підтримку у льотній готовності цих F-16. Це має бути компенсовано вартістю навчання пілотів для інших країн. Але, зазначили автори, проблема в тому, що у Європі тепер на цих винищувачах літає мало держав.

"Окрім самої Румунії та України – це Польща і Греція, які ще будуть їх тримати доволі довго у строю. Але поляки з самого початку експлуатації F-16 направляють своїх пілотів вчитися до США", - додали журналісти.

Португалія, яка раніше навчала пілотів у Нідерландах, збирається знімати ці винищувачі з озброєння. Бельгія також на старті виводу їх з експлуатації. Залишається лише Словаччина з Болгарією, які із затримками, але посилюються новими F-16V, але у доволі помірній кількості - 14 та 16, відповідно.

"Тобто наразі "навчальні" F-16 для Румунії це більше про "важливий тягар". Але він дозволяє зрештою вирішити румунську проблему - значна кількість винищувачів при недостатньому темпі навчання пілотів для них", - пояснили аналітики.

Розвиток повітряних сил України

Як писав УНІАН, в Україні планують створити авіапарк з 250 винищувачів. Експерти нагадали, що їх мало придбати, а потрібно ще підтримувати в боєздатному стані.

При цьому основним стане шведський винищувач Gripen, яких заплановано придбати до 150 одиниць. Окрім України їх планує купувати сама Швеція, Бразилія, Колумбія та ряд інших країн.

