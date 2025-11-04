Багато уваги було приділено питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими захисниками на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку.

"Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших", - відзначив він у Telegram.

Як сказано на сайті президента, глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, командира корпусу Дениса Прокопенка та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.

Зокрема, військові доповіли про продовження ліквідації Добропільського виступу, зачищення та подальшу оборону Шахового, роботу з укріплення флангів оборони Покровська й Мирнограда та захист логістичних маршрутів. За словами військових, ворог не полишає спроб відновити позиції на Добропільському виступі.

За підсумками доповідей сказано, що є потреба в тіснішій взаємодії дронових і наземних підрозділів, зокрема в паралельному застосуванні артилерії, далекобійних і високоточних снарядів. Також говорили про звільнення українських воїнів із російського полону та необхідні для цього зусилля.

Разом з тим, президент подякував бійцям за службу й особисто відзначив державними нагородами.

"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - наголосив Зеленський.

Пізніше Зеленський у Telegram повідомив, що також зустрівся з українськими військовими на пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж". Бійці цієї бригади теж тримають оборону на Добропільському напрямку.

Президент заслухав доповідь командира про ситуацію на цьому напрямку.

"Детально обговорили з військовими потреби бригади, виробництво й централізоване постачання дронів: наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, виготовлення типових боєприпасів для них", - повідомив Зеленський.

Ситуація у Донецькій області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Зеленський заявив, що битися на Добропільському напрямку непросто, але українська операція триває. За словами президента, в Росії розуміють, що програли ініціативу на цьому напрямку і готують реванш. Зокрема, загарбники здійснюють накопичення військ. При цьому, до 30% усіх бойових дій на фронті відбуваються в районі Покровська.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), окупанти й надалі просуваються на Покровському напрямку. Загарбники проникають у Покровськ з району Звірове-Шевченко-Новопавлівка та накопичуються на північно-східній та півнійчній околицях Покровська.

