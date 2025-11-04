Костенко зауважив, що в цілому нові контракти - це позитивна ініціатива, але вона потребує детального доопрацювання.

В ініціативі про нові контракти для військових потрібно унормувати низку питань, зокрема щодо відстрочки від призову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Роман Костенко, нардеп від "Голосу", секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Відповідаючи на запитання щодо розробки нових контрактів, він зауважив, що пропонується "створити контракти і таким чином залучати нових військовослужбовців, мотивувати до підписання контрактів різними способами, в тому числі підвищенням фінансового забезпечення".

"Контракти будуть... від року до п’яти і від року до десяти. Перші контракти зможуть від року до п’яти підписувати. Хто відбуде перший контракт - може від року до десяти вже підписувати наступні контракти", - пояснив депутат.

Костенко додав, що контракти зможуть підписувати як цивільні особи, так і діючі військові, наприклад, мобілізовані, або ж ті, хто вже перебуває на контракті.

Водночас нардеп зазначив, що є деякі питання, які потрібно буде унормувати. "Ті, хто укладе контракти від двох років і більше, будуть після цього мати право на рік відстрочки від призову. Ті, хто укладає на рік, не мають цього. Це має бути узгоджено зараз, тому що ти рік прослужив і тебе відразу можуть призвати, навіть якщо ти звільнився", - сказав Костенко.

Крім того, має бути унормоване питання щодо того, що "люди, які прослужили вже 4 роки зараз, - фактично ми їх змушуємо: або ви підписуєте контракти, або у вас не буде чітких термінів служби".

Водночас Костенко вважає, що в цілому це "початковий період, якому дали поштовх, і він дуже позитивний".

"Це буде цілий законопроєкт, який буде проходити Верховну Раду. Ми з ним попрацюємо і дуже багато позитивних норм у нього додамо. Щоб були чіткі терміни служби, щоб була чітка мотивація і для тих бійців, які вже проходять службу, і для нових".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що на майбутнє після закінчення війни розглядаються різні формати контрактів, щоб нині мобілізовані військові могли перейти на контрактну службу.

Міністр оборони Денис Шмигаль зауважив, що у відомстві розпочали підготовку нових типів контрактів та відповідних змін до законодавства.

