У Куп'янську на Харківщині відбувається військова операція, мета якої зачистити місто та перерізати логістику противника. Про це заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич розповів в ефірі Еспресо.

"Працюємо в Куп'янську вже тривалий час. Наразі там триває військова операція. Є завдання перерізати логістику - воно виконується і вже виконано, а також завдання зачистити місто. Про результати буде доповідати командування", - пояснив він.

За словами заступника командира полку, щоб проникнути у Куп'янськ, ворог перекидав піхотні підрозділи через річку Оскіл і використав трубу газогону - тоді невеликій кількості російських підрозділів вдалося просочитися. Тому, каже він, було прийняте рішення не стояти на окремих позиціях на смерть, а розпочати вже в місті зачистку. Зараз над цим працюють декілька підрозділів.

"Тоді окупанти інфільтрувалися серед місцевого населення, і це теж було проблемою, бо дуже важко було визначити, це місцевий чи росіянин. Цю проблему вже подолано, і зачистка триває", - зазначив Маляревич.

Ситуація в Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував повну зачистку Купʼянська від окупантів. "До 60 людей "руських" залишається в Куп’янську. Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", – сказав глава держави. Інших подробиць про ситуацію в Куп’янську він не наводив.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов перед тим розповідав, що зараз відбувається у Куп'янську. За його словами, ворог присутній у північних районах міста і паралельно він намагається відсікати українську логістику за допомогою ударів БпЛА. Водночас з іншого боку всі постачання противника українські БпЛА відсікають, "тому в цьому плані місто якось знаходиться у подвійній облозі, якщо брати саме повітря", додав він.

