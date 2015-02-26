Геращенко попросила у Європарламенту збільшити допомогу переселенцям з Донбасу

Про це вона заявила під час засідання комітету парламентського співробітництва в Брюсселі, передає 112.ua. Вона підкреслила, що у війні, яку ведуть Росія і проросійські бойовики проти України, найбільше страждають українські жінки і діти, і саме вони потребують більш активної і адресної підтримки.

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Також вона виступила з ініціативою найближчим часом провести у комітеті закордонних справ Європарламенту спеціальну дискусію щодо порушення прав жінок та дітей, злочинів проти них з боку бойовиків, а також запропонувала європейським депутатам ініціювати адресні програми допомоги дітям, пораненим і постраждалим на війні.