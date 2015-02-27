Підозрюваному у вбивстві мера Кременчука знову продовжили арешт на 2 місяці

Мельника також підозрюють у вбивстві судді Автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенка.

Як передає кореспондент УНІАН, 26 лютого у Кобеляцькому районному суді почалося слухання справи про вбивство мера Кременчука Бабаєва та судді Автозаводського райсуду Лободенка. Присутнім на засіданні колегія суддів заборонила відеозйомку. Суд вирішив, що приміщення, у якому слухається справа, замале, щоб у ньому розміщувалися ще й відеооператори, а також просили не проводити зйомку рідні та близькі Бабаєва.

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Протягом дня адвокати Мельника подали кілька апеляцій: про відведення обвинувача – першого заступника прокурора Полтавської області Юрія Кравченка, про відведення колегії суддів та інші. Суд відхилив ці клопотання.

Представник обвинувачення вважає дії адвокатів затягуванням процесу, оскільки 27 лютого о 7 ранку термін утримання Мельника під вартою закінчувався.

Тому близько півночі 27 лютого суд продовжив арешт Мельника ще на два місяці. Після цього у засіданні було оголошено перерву.

Крім Мельника, на лаві підсудних у справі про вбивство Бабаєва був підозрюваний в організації вбивства Олександр Крижановський і двоє виконавців вбивства. Термін утримання їх під вартою закінчується опівночі в ніч з 27 на 28 лютого. Прокуратура подала клопотання про продовження терміну утримання підсудних під арештом.

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27 лютого, до 11.00 суд розгляне питання про продовження терміну перебування під вартою виконавців вбивства та організатора Крижановського.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці ввечері 11 лютого 2014 року невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Постраждалий помер у лікарні тієї ж ночі. Основна версія слідства - скоєння вбивства у зв'язку із професійною діяльністю постраждалого.

26 липня 2014 року близько 10.00 неподалік від власного будинку застрелили мера Кременчука Бабаєва.

За підозрою у причетності до вбивства мера було затримано Олександра Крижановського, директора місцевої телекомпанії «Візит» Мельника і двох виконавців вбивства.

Відомо, що суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна сім'ї Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки був убитий.

Раніше термін арешту Мельника на чергові 2 місяці продовжували Жовтневий райсуд Полтави і Полтавський обласний апеляційний суд.