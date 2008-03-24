Урочиста церемонія відкриття науково-виробничого онкологічного та кардіологічного центру «Макс-Велл» відбудеться 26 березня о 10.00 за адресою: м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100.

Програма церемонії

1. Офіційна частина.

2. Екскурсія по виробничому комплексу.

3. Прес-конференція для представників ЗМІ.

В офіційній частині братимуть участь:

1. Президент України Віктор Ющенко;

2. Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор;

3. Голова Ради Директорів АТ "БТА Банк" Мухтар Аблязов;

та інші офіційні особи.

У зв’язку з приїздом на церемонію Президента України і посиленим режимом безпеки, збір представників ЗМІ буде відбуватись в м. Київ біля «Палацу Україна» (на автостоянці) з 7:30 до 8:00 ранку 26 березня 2008 року. Проїзд в Бориспіль та повернення в Київ буде відбуватись централізовано на автобусах «Max-Well».

Довідки за телефоном: 8 (067) 407-79-64 або (044) 230-49-63. Акредитація обов’язкова. Просимо акредитуватись до 14:00 25 березня (вівторок) 2008 року.