З «Каравана» та «Глобуса» податкова вивезла 7 кг сумнівного золота

Співробітники Управління податкової міліції в Києві в ході перевірки торговельних точок в центрах «Караван» та «Глобус» виявили значні порушення з реалізації ювелірних виробів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, зловмисники прикривались документами одного з приватних підприємців, який взагалі про це нічого не знав. Окрім того, залучивши до перевірки товару фахівців Державної пробірної Палати, податківці з’ясували, що на деяких ювелірних виробах із золота сумнівні відбитки державного тавра. Також були відсутні необхідні ліцензії на місце торгівлі, довідки про сплату єдиного податку та інші документи.

Відтак ювелірні вироби із золота, срібла, декоративні шкатулки, футляри, біжутерія іноземного виробництва, всього понад 2,5 тисячі найменувань, загальною вагою близько 7 кілограмів, було вилучено. За попередньою оцінкою фахівців Державної пробірної Палати, орієнтовна вартість прикрас становить 7,6 млн. грн.